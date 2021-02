L’epurazione di genere Un racconto distopico nei dati Istat

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 2 febbraio 2021) Le crisi non sono neutre. Si sono incaricati di ricordarlo ishock dell’sull’occupazione: 101.000 occupati in meno a dicembre di cui 99.000 donne; 444.000 occupati in meno nel 2020 di cui il 70% donne. A leggerli sembrano un errore, troppo clamorosi. Oppure una sistematica epurazione di, la deriva horror di un regime misogino uscito dalla fantasia di Margaret Atwood. In un certo senso è così, dato che la banalità del male ci vuole un po’ per riconoscerla, ma striscia da sempre nella nostra organizzazione sociale. Ciò che osserviamo anche in questiè che in contesti di minore disponibilità di risorse le diseguaglianze si amplificano con impennate verticali e si producono divari nuovi, ma sempre in strettamente connessione con la struttura sociale precedente. La struttura sociale precedente, ...