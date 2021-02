Lecce, femminicidio Di Maggio: fermato l’ex fidanzato della vittima (Di martedì 2 febbraio 2021) L’uomo, ex fidanzato di Sonia, dieci anni fa era stato arrestato dopo aver accoltellato un parcheggiatore abusivo con cui lavorava a Torre Annunziata. Ci sarebbe una svolta nell’omicidio di Sonia Di Maggio. La 29enne lunedì sera è stata uccisa a coltellate a Minervino di Lecce mentre era in compagnia del suo fidanzato. Il responsabile dell’atroce L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 2 febbraio 2021) L’uomo, exdi Sonia, dieci anni fa era stato arrestato dopo aver accoltellato un parcheggiatore abusivo con cui lavorava a Torre Annunziata. Ci sarebbe una svolta nell’omicidio di Sonia Di. La 29enne lunedì sera è stata uccisa a coltellate a Minervino dimentre era in compagnia del suo. Il responsabile dell’atroce L'articolo proviene da YesLife.it.

