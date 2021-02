John Carpenter potrebbe tornare alla regia (Di martedì 2 febbraio 2021) Dopo una lunga assenza, John Carpenter potrebbe tornare dietro la macchina da presa. L’ultima pellicola firmata dal regista americano è infatti The Ward, del 2010. Da quel momento Carpenter si è dedicato solo alla sua carriera musicale, non dirigendo nessun film. Chi è John Carpenter? John Carpenter è da considerare come uno dei più grandi registi dell’orrore di sempre. I suoi horror hanno definito il genere per più di trent’anni, basti ricordare Halloween, Il seme della follia, Il signore del male, The Fog e tanti altri. Le sue parole Lo stesso Carpenter accende la speranza in coloro che aspettavano un ritorno attraverso le dichiarazioni rilasciate a The Daily Beast. Nell’intervista ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 2 febbraio 2021) Dopo una lunga assenza,dietro la macchina da presa. L’ultima pellicola firmata dal regista americano è infatti The Ward, del 2010. Da quel momentosi è dedicato solosua carriera musicale, non dirigendo nessun film. Chi èè da considerare come uno dei più grandi registi dell’orrore di sempre. I suoi horror hanno definito il genere per più di trent’anni, basti ricordare Halloween, Il seme della follia, Il signore del male, The Fog e tanti altri. Le sue parole Lo stessoaccende la speranza in coloro che aspettavano un ritorno attraverso le dichiarazioni rilasciate a The Daily Beast. Nell’intervista ...

