Governo, Fico: 'Non c'è unanime disponibilità a dar vita a una maggioranza' (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 02 febbraio 2021 Al Quirinale il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, per le comunicazioni al termine ... Leggi su leggo (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 02 febbraio 2021 Al Quirinale il presidente della Camera dei deputati, Roberto, per le comunicazioni al termine ...

borghi_claudio : Pensa te che spreco... una settimana a Villa Pamphili quando per fare il programma di governo bastava un tavolo con… - massimogara : @AndreaVenanzoni Rinviato... C’è tempo. Tanto a #Conte va bene la qualsiasi basta stare lì. Un PdC che prende per… - fattoquotidiano : SECONDO GIRO DI #CONSULTAZIONI Stamattina l'incontro coi capigruppo sul contratto di governo. L’ipotesi di una clau… - Luca80093108 : RT @Maumol: 'Serve un governo di alto profilo, darò presto un incarico non politico'. Così il capo dello Stato Sergio Mattarella dopo l'inc… - giomo2 : Crisi di governo: trattativa in salita, oggi Fico torna al Colle. LIVE -