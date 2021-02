Google Chrome: su Android arrivano nuove modalità di gestione delle schede (Di martedì 2 febbraio 2021) Il web browser Chrome si aggiorna su Android con una nuova interfaccia per la gestione delle schede e una nuova funzione di raggruppamento per aiutare gli utenti ad organizzare le pagine Web aperte in maniera più efficiente. Secondo quanto riferito dai colleghi di 9To5Google entrambe per il momento sono diventate disponibili solo per alcuni utenti, dopo la distribuzione della versione 88 di Chrome il mese scorso, ma non sembra che siano ancora disponibili a tutti. Tuttavia è possibile abilitare manualmente le due nuove funzioni, digitando Chrome://flags nella barra degli indirizzi e quindi cercando e attivando le voci “Layout griglia scheda”, “Gruppi di schede”, “Continuazione gruppi di schede” e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Il web browsersi aggiorna sucon una nuova interfaccia per lae una nuova funzione di raggruppamento per aiutare gli utenti ad organizzare le pagine Web aperte in maniera più efficiente. Secondo quanto riferito dai colleghi di 9To5entrambe per il momento sono diventate disponibili solo per alcuni utenti, dopo la distribuzione della versione 88 diil mese scorso, ma non sembra che siano ancora disponibili a tutti. Tuttavia è possibile abilitare manualmente le duefunzioni, digitando://flags nella barra degli indirizzi e quindi cercando e attivando le voci “Layout griglia scheda”, “Gruppi di”, “Continuazione gruppi di” e ...

