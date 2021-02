"Gli anticorpi monoclonali italiani pronti a ad aprile-maggio per uso ospedaliero" (Di martedì 2 febbraio 2021) In Italia si spinge per l’autorizzazione all’uso emergenziale degli anticorpi monoclonali per la cura dei pazienti affetti da COVID-19. Proprio nelle ore in cui scriviamo, l’Aifa sta discutendo con Il Cts per valutarne la possibilità all’uso nel nostro Paese, bypassando il parere dell’Ema, agenzia di regolamentazione europea che pure ha allo studio il dossier. Secondo gli esperti, si tratterebbe di un’arma imprescindibile per sconfiggere la pandemia. Non alternativa, bensì complementare al vaccino. “Preferisco parlare di complementarietà tra gli approcci. Questo perché i vaccini e gli anticorpi monoclonali fanno due lavori diversi”, ci dice la dottoressa Claudia Sala, responsabile del Mad Lab di Toscana Life Sciences, il laboratorio di ricerca, coordinato dal dottor Rino Rappuoli, che lavora allo sviluppo di ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 2 febbraio 2021) In Italia si spinge per l’autorizzazione all’uso emergenziale degliper la cura dei pazienti affetti da COVID-19. Proprio nelle ore in cui scriviamo, l’Aifa sta discutendo con Il Cts per valutarne la possibilità all’uso nel nostro Paese, bypassando il parere dell’Ema, agenzia di regolamentazione europea che pure ha allo studio il dossier. Secondo gli esperti, si tratterebbe di un’arma imprescindibile per sconfiggere la pandemia. Non alternativa, bensì complementare al vaccino. “Preferisco parlare di complementarietà tra gli approcci. Questo perché i vaccini e glifanno due lavori diversi”, ci dice la dottoressa Claudia Sala, responsabile del Mad Lab di Toscana Life Sciences, il laboratorio di ricerca, coordinato dal dottor Rino Rappuoli, che lavora allo sviluppo di ...

