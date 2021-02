Deulofeu: “Felice si aver sposato questo progetto. Llorente ci darà qualità” (Di martedì 2 febbraio 2021) Ai microfoni di Udinese Tv, l’attaccante spagnolo, Gerard Deulofeu, ha parlato del suo momento e di quello della squadra friulana. Queste le sue parole: “Sono contento di aver sposato questo progetto e di aver firmato con l’Udinese, ora sono qua a titolo definitivo e sono pronto per aiutare la squadra a raggiungere tutti gli obiettivi prefissati, sono Felice. Infortunio? Non è stato facile, si soffre tanto. Ora sto iniziando a sentire delle sensazioni migliori ma per me è stato difficile, ho sofferto molto ma con il lavoro e la pazienza alla fine tutto arriva. Il mio processo di recupero sta andando bene, il mio obiettivo era quello di arrivare al massimo della forma per la seconda parte della stagione. Ora il mio corpo sta rispondendo e tutti vogliono che torno al ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 2 febbraio 2021) Ai microfoni di Udinese Tv, l’attaccante spagnolo, Gerard, ha parlato del suo momento e di quello della squadra friulana. Queste le sue parole: “Sono contento die difirmato con l’Udinese, ora sono qua a titolo definitivo e sono pronto per aiutare la squadra a raggiungere tutti gli obiettivi prefissati, sono. Infortunio? Non è stato facile, si soffre tanto. Ora sto iniziando a sentire delle sensazioni migliori ma per me è stato difficile, ho sofferto molto ma con il lavoro e la pazienza alla fine tutto arriva. Il mio processo di recupero sta andando bene, il mio obiettivo era quello di arrivare al massimo della forma per la seconda parte della stagione. Ora il mio corpo sta rispondendo e tutti vogliono che torno al ...

