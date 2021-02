Crisi Governo, Mattarella convoca Draghi domani alle 12 (Di martedì 2 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato per domani, mercoledì 3 febbraio, Mario Draghi. Lo ha comunicato il Portavoce, Giovanni Grasso. Affonda, dunque, stile Titanic il Conte-Ter le cui quotazioni erano in picchiata nelle ultime ore. A mettere nero su bianco la fumata nera, il Presidente della Camera Fico: “Allo stato attuale permangono distanze alla luce della quali non ho registrato unanime disponibilità per dare vita alla maggioranza”. Queste le parole al termine dell’incontro con il Capo dello Stato. Pochi minuti dopo, prende la parola il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per un messaggio dai toni, a tratti severi che in più di un passaggio ha fatto riferimento alla drammatica situazione che sta affrontando il Paese. La Crisi ... Leggi su quifinanza (Di martedì 2 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il Presidente della Repubblica Sergiohato per, mercoledì 3 febbraio, Mario. Lo ha comunicato il Portavoce, Giovanni Grasso. Affonda, dunque, stile Titanic il Conte-Ter le cui quotazioni erano in picchiata nelle ultime ore. A mettere nero su bianco la fumata nera, il Presidente della Camera Fico: “Allo stato attuale permangono distanze alla luce della quali non ho registrato unanime disponibilità per dare vita alla maggioranza”. Queste le parole al termine dell’incontro con il Capo dello Stato. Pochi minuti dopo, prende la parola il Presidente della Repubblica Sergioper un messaggio dai toni, a tratti severi che in più di un passaggio ha fatto riferimento alla drammatica situazione che sta affrontando il Paese. La...

