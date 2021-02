Crisi di governo, Mattarella convoca Draghi: cosa succede adesso (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Crisi di governo, cosa succede adesso Falliti i tentativi di Roberto Fico di verificare la volontà della maggioranza precedente di appoggiare un nuovo governo, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deciso di affidare l’incarico di formare il nuovo esecutivo a una figura di “alto profilo”. Questa figura potrebbe essere quella di Mario Draghi, convocato domani alle 12 in Quirinale. “L’ipotesi si andare a nuove elezioni va considerata, ma ho il dovere di porre l’evidenza di alcune circostanze che devono far riflettere, e cioè di sottolineare come il lungo periodo di campagna elettorale coinciderebbe con un momento cruciale per le sorti dell’Italia. Sotto il profilo sanitario potremmo essere travolti dal virus, il che ... Leggi su tpi (Di mercoledì 3 febbraio 2021)diFalliti i tentativi di Roberto Fico di verificare la volontà della maggioranza precedente di appoggiare un nuovo, il Presidente della Repubblica Sergioha deciso di affidare l’incarico di formare il nuovo esecutivo a una figura di “alto profilo”. Questa figura potrebbe essere quella di Marioto domani alle 12 in Quirinale. “L’ipotesi si andare a nuove elezioni va considerata, ma ho il dovere di porre l’evidenza di alcune circostanze che devono far riflettere, e cioè di sottolineare come il lungo periodo di campagna elettorale coinciderebbe con un momento cruciale per le sorti dell’Italia. Sotto il profilo sanitario potremmo essere travolti dal virus, il che ...

