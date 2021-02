Covid, il durissimo scontro tra Bassetti e il medico no vax: “Non lo considero neanche un collega” | VIDEO (Di martedì 2 febbraio 2021) Covid, scontro tra Bassetti e il medico no vax: “Non lo considero un collega” VIDEO “Non lo considero neanche un collega”: così Matteo Bassetti si è scagliato contro un medico no vax nel corso del programma Non è l’Arena, in onda nella serata di domenica 31 gennaio su La7, durante il quale si parlava dell’epidemia di Covid e dei vaccini prodotti per debellare il virus. Durante la trasmissione, Mariano Amici, medico di base che nei giorni scorsi era già stato protagonista di un durissimo scontro con il vice ministro della Salute, Pierpaolo Sileri, ha più volte dichiarato che lui non avrebbe fatto il vaccino ... Leggi su tpi (Di martedì 2 febbraio 2021)trae ilno vax: “Non loun“Non loun”: così Matteosi è scagliato contro unno vax nel corso del programma Non è l’Arena, in onda nella serata di domenica 31 gennaio su La7, durante il quale si parlava dell’epidemia die dei vaccini prodotti per debellare il virus. Durante la trasmissione, Mariano Amici,di base che nei giorni scorsi era già stato protagonista di uncon il vice ministro della Salute, Pierpaolo Sileri, ha più volte dichiarato che lui non avrebbe fatto il vaccino ...

