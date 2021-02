Conte, Renzi e la trattativa parallela (Di martedì 2 febbraio 2021) AGI - capigruppo e i tecnici indicati dai partiti hanno terminato il lavoro sui Contenuti e tirano le somme della due giorni di confronto (e scontro) al tavolo sul programma promosso dall'esploratore Roberto Fico. Poi, la 'palla' tornerà nelle mani del presidente della Camera che, prima di salire "entro stasera" al Quirinale per riferire al Capo dello Stato l'esito del mandato esplorativo, si ritroverà nuovamente faccia a faccia con i leader della maggioranza uscente. Un secondo rapido giro di consultazioni per tirare le somme di una crisi il cui sbocco, al momento, appare ancora alquanto incerto e di difficile soluzione. Ai leader la terza carica dello Stato, oltre a chiedere se, alla luce del confronto sui Contenuti, è possibile ricomporre i cocci dell'alleanza, se quindi c'è una intesa politica per dar vita ad un nuovo governo, non potrà non porre ... Leggi su agi (Di martedì 2 febbraio 2021) AGI - capigruppo e i tecnici indicati dai partiti hanno terminato il lavoro suinuti e tirano le somme della due giorni di confronto (e scontro) al tavolo sul programma promosso dall'esploratore Roberto Fico. Poi, la 'palla' tornerà nelle mani del presidente della Camera che, prima di salire "entro stasera" al Quirinale per riferire al Capo dello Stato l'esito del mandato esplorativo, si ritroverà nuovamente faccia a faccia con i leader della maggioranza uscente. Un secondo rapido giro di consultazioni per tirare le somme di una crisi il cui sbocco, al momento, appare ancora alquanto incerto e di difficile soluzione. Ai leader la terza carica dello Stato, oltre a chiedere se, alla luce del confronto suinuti, è possibile ricomporre i cocci dell'alleanza, se quindi c'è una intesa politica per dar vita ad un nuovo governo, non potrà non porre ...

matteosalvinimi : Vi aggiorno da Roma. Entro sera ci dicano se trovano un accordo sulla riedizione del Conte-Renzi, altrimenti si pon… - fattoquotidiano : Governo, Fassina: “Conte e Gualtieri non vanno discussi. Renzi interpreta gli interessi forti e col suo 2% non può… - matteosalvinimi : #Salvini: La pandemia non può sospendere la democrazia, impieghiamo 2 mesi per restituire la parola agli italiani a… - MovPopulistaIta : RT @CentiTiberio: O Conte senza Renzi o voto... #iostoconconte - carloarbini51 : RT @riotta: Nella partita a poker del governo tra Renzi, Conte, Grillo e Zingaretti cominciano le ultime mani, quando chi ha paura perde la… -