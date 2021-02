Commisso: «A queste condizioni non metterò soldi nel Franchi» (Di martedì 2 febbraio 2021) Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo l’incontro col sindaco di Firenze, Dario Nardella. I due si sono incontrati oggi per discutere del nuovo stadio. “Ho incontrato Nardella e gli ho detto che, a queste condizioni, non metterò soldi nello stadio Franchi. Devo sapere quali saranno i tempi per la sua ristrutturazione, sperando siano veloci, e come potrà essere il controllo della Fiorentina sull’impianto. E dovranno inoltre dirmi quale controllo avrà la sovrintendenza, perché non intendo mettermi sotto il suo potere”. Sulle alternative in essere: “Durante l’incontro abbiamo parlato anche dell’ipotesi Campi Bisenzio e il sindaco Nardella, con il quale c’è sempre stato un ottimo rapporto, mi ha assicurato che, se voglio andare verso ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 2 febbraio 2021) Il presidente della Fiorentina, Rocco, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo l’incontro col sindaco di Firenze, Dario Nardella. I due si sono incontrati oggi per discutere del nuovo stadio. “Ho incontrato Nardella e gli ho detto che, a, nonnello stadio. Devo sapere quali saranno i tempi per la sua ristrutturazione, sperando siano veloci, e come potrà essere il controllo della Fiorentina sull’impianto. E dovranno inoltre dirmi quale controllo avrà la sovrintendenza, perché non intendo mettermi sotto il suo potere”. Sulle alternative in essere: “Durante l’incontro abbiamo parlato anche dell’ipotesi Campi Bisenzio e il sindaco Nardella, con il quale c’è sempre stato un ottimo rapporto, mi ha assicurato che, se voglio andare verso ...

