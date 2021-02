Alexei Navalny condannato a 2 anni e 5 mesi di carcere per violazione della libertà vigilata. Sostenitori: “Scendiamo subito in piazza” (Di martedì 2 febbraio 2021) Alexei Navalny, il dissidente russo principale oppositore del presidente Vladimir Putin, è stato condannato a 2 anni e 5 mesi di carcere da un giudice del tribunale distrettuale Simonovsky nell’ambito del processo Yves Rocher del 2014. È stata accolta la richiesta del Servizio Penitenziario Federale di convertire la pena sospesa in detenzione reale, a causa della presunta violazione dei termini della libertà vigilata. Il giudice ha deciso però di prendere in considerazione l’anno di detenzione domiciliare già scontato per il caso Yves Rocher e dunque ha ridotto la detenzione in carcere a 2 anni e 5 mesi di colonia penale. Navalny era ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021), il dissidente russo principale oppositore del presidente Vladimir Putin, è statoa 2e 5dida un giudice del tribunale distrettuale Simonovsky nell’ambito del processo Yves Rocher del 2014. È stata accolta la richiesta del Servizio Penitenziario Federale di convertire la pena sospesa in detenzione reale, a causapresuntadei termini. Il giudice ha deciso però di prendere in considerazione l’anno di detenzione domiciliare già scontato per il caso Yves Rocher e dunque ha ridotto la detenzione ina 2e 5di colonia penale.era ...

petergomezblog : Alexei Navalny condannato a 2 anni e 5 mesi di carcere per violazione della libertà vigilata. Lui: “Segno di debole… - chedisagio : ?? L'oppositore di Putin, il dissidente russo Alexei Navalny, è stato condannato a tre anni e mezzo di carcere - ilpost : Alexei Navalny è stato condannato a 3 anni e mezzo di carcere - CorridoniLuis : RT @lucasofri: Alexei Navalny è stato condannato a 3 anni e mezzo di carcere - pinapic : Tre anni e mezzo di carcere per Alexei #Navalny, tornato in Russia in seguito all’avvelenamento. È ora che Italia… -