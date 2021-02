Walter Zenga nella bufera dopo il GF Vip: Andrea scoppia in lacrime e Signorini esagera (VIDEO) (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il tanto atteso incontro tra Walter Zenga e suo figlio Andrea al GF Vip si è rivelato un vero fiasco. L’ex calciatore ha dato luogo ad una scenata che non è stata affatto gradita dai telespettatori del programma. In molti, infatti, si sono riversati sui social per attaccarlo e per insinuare che sia andato in casa solo per il cachet. Inoltre, a finire nella bufera è stato anche Alfonso Signorini, il quale ha permesso lo svolgimento di una scena così pietosa. Il web sbotta contro Walter Zenga Ieri sera, AWalter Zenga è entrato nella casa del GF Vip per avere un confronto con suo figlio. La maggior parte dei telespettatori, però, si aspettava di vedere l’uomo con un atteggiamento alquanto dimesso e ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il tanto atteso incontro trae suo figlioal GF Vip si è rivelato un vero fiasco. L’ex calciatore ha dato luogo ad una scenata che non è stata affatto gradita dai telespettatori del programma. In molti, infatti, si sono riversati sui social per attaccarlo e per insinuare che sia andato in casa solo per il cachet. Inoltre, a finireè stato anche Alfonso, il quale ha permesso lo svolgimento di una scena così pietosa. Il web sbotta controIeri sera, Aè entratocasa del GF Vip per avere un confronto con suo figlio. La maggior parte dei telespettatori, però, si aspettava di vedere l’uomo con un atteggiamento alquanto dimesso e ...

trash_italiano : WALTER ZENGA NON MI FIDO DI TE #noneladurso - frankiehinrgmc : Le uniche certezze sono che Walter Zenga abita a Dubai e che fa l'allenatore. - trash_italiano : FACCHINETTI CHE DICE “WALTER ZENGA” MENTRE LUI È AL GF ?? #IlCantanteMascherato - sartsystem : RT @leeviiosa: Walter Zenga ha la stratosferica abilità di andare nei vari programmi per ripulirsi l’immagine ed uscirne peggio di come è e… - wakeua : @PhelpJo @Thiagoinku @dayaneonfire Stesso pensiero in base.. adua zenga ha funzionato meno del previsto; walter arr… -