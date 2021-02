Sofia Goggia, frattura del piatto tibiale: addio ai Mondiali di Cortina (Di lunedì 1 febbraio 2021) Una domenica maledetta per Sofia Goggia. Una caduta assurda le costa la frattura composta del piatto tibiale laterale del ginocchio destro: significa stagione finita e, soprattutto, addio ai Mondiali di Cortina, l’appuntamento più importante della stagione, in calendario dall’8 febbraio. Una notizia pesantissima per tutto il movimento dello sci azzurro, che perde la sua punta di diamante. La beffa per la 28enne bergamasca è la dinamica dell’infortunio: non è caduta durante la gara sul tracciato tedesco di Garmisch-Partenkirchen, visto che per la nebbia il SuperG è stato posticipato ad oggi. No, Goggia è rimasta vittima di una caduta sulla pista di rientro che portava a valle le concorrenti del supergigante femminile. Una banale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Una domenica maledetta per. Una caduta assurda le costa lacomposta dellaterale del ginocchio destro: significa stagione finita e, soprattutto,aidi, l’appuntamento più importante della stagione, in calendario dall’8 febbraio. Una notizia pesantissima per tutto il movimento dello sci azzurro, che perde la sua punta di diamante. La beffa per la 28enne bergamasca è la dinamica dell’infortunio: non è caduta durante la gara sul tracciato tedesco di Garmisch-Partenkirchen, visto che per la nebbia il SuperG è stato posticipato ad oggi. No,è rimasta vittima di una caduta sulla pista di rientro che portava a valle le concorrenti del supergigante femminile. Una banale ...

