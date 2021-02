Sanremo 2021, arriva la decisione finale: «Niente pubblico» (Di lunedì 1 febbraio 2021) È una notizia che si sta diffondendo in questi minuti, arriva la decisione definita: Niente pubblico al Festival di Sanremo 2021 e stop agli eventi in presenza. È questo ciò che emerge dalla bozza del protocollo Rai per svolgere in totale sicurezza il Festival di quest'anno. La bozza della Rai verrà inviata domani al Cts Il Festival di Sanremo 2021 si farà ma senza pubblico in sala. Dopo giorni pieni di dubbi e incertezze, sembra arrivata la svolta. Lo spettacolo andrà in scena in un Teatro Ariston vuoto. Secondo quanto riporta l'Ansa che ha riassunto il protocollo disegnato dalla Rai per lo svolgimento in sicurezza del Festival di Sanremo, il pubblico non ci sarà. Il documento sarà ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 1 febbraio 2021) È una notizia che si sta diffondendo in questi minuti,ladefinita:al Festival die stop agli eventi in presenza. È questo ciò che emerge dalla bozza del protocollo Rai per svolgere in totale sicurezza il Festival di quest'anno. La bozza della Rai verrà inviata domani al Cts Il Festival disi farà ma senzain sala. Dopo giorni pieni di dubbi e incertezze, sembrata la svolta. Lo spettacolo andrà in scena in un Teatro Ariston vuoto. Secondo quanto riporta l'Ansa che ha riassunto il protocollo disegnato dalla Rai per lo svolgimento in sicurezza del Festival di, ilnon ci sarà. Il documento sarà ...

