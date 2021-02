Risparmio e pagamenti digitali | vantaggi e svantaggi di carta di credito | di debito e prepagata

Leggi su iodonna

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Istanno ormai diventando sempre più utilizzati anche in Italia. E a seguito delle disposizioni della Legge di bilancio 2020, l’uso delle transazioni elettroniche subirà un’ulteriore spinta. Senza dimenticare il periodo di pandemia globale che stiamo attraversando, dove sempre più frequentemente gli acquisti vengono fatti online e recapitati a casa. Molte persone, però, non conoscono nel dettaglio le differenze tra le carte di, die le prepagate. Capire come funzionano e i loro “pro e contro” permette di fare scelte consapevoli. Ecco una guida chiara e semplice su questi strumenti di pagamento. Con una postilla finale per chi, ancora, non riesce a fare a meno del denaro “ceo”. Ladi: come funziona La ...