Riccardo Fogli in lacrime | la confessione sulla figlia commuove tutti

Leggi su chenews

(Di lunedì 1 febbraio 2021)in, il cantante ospite di Serena Bortone si è lasciato andare alla commozione pensando alla: ecco il motivo. SCREENSHOOT mEDIASETIl cantante è stato ospite della nuova puntata di Oggi è un altro giorno in onda su Rai Uno con Serena Bortone, in studio si è presentato insieme alla moglie Karin con cui fa coppia fissa da anni e di cui si è dichiarato ancora innamorato come il primo giorno. I due hanno anche una bellissima bambina, Michelle di otto anni che seppur ancora piccola riempie le giornate dei due coniugi che si sono trovati quando lui era già grande ma sono felici del tempo insieme. Are però sono state proprio le parole dell’artista rivolte allache lo hanno ridotto alle, nonostante il ...