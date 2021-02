Polveri sottili, rapporto Legambiente: diversi capoluoghi oltre il limite nel 2020 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nel 2020, secondo il rapporto Mal’aria di città 2021 di Legambiente, sarebbero stati ben 35 i capoluoghi di Provincia a superare la soglia consentita di Polveri sottili. Un rapporto dai dati scoraggianti quello di Legambiente titolato Mal’aria di città 2021. All’interno del documento si legge come lo scorso anno ben 35 capoluoghi di Provincia, all’esito L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nel, secondo ilMal’aria di città 2021 di, sarebbero stati ben 35 idi Provincia a superare la soglia consentita di. Undai dati scoraggianti quello dititolato Mal’aria di città 2021. All’interno del documento si legge come lo scorso anno ben 35di Provincia, all’esito L'articolo proviene da YesLife.it.

Nel 2020, secondo il rapporto Mal'aria di città 2021 di Legambiente, sarebbero stati ben 35 i capoluoghi di Provincia a superare la soglia consentita di polveri sottili. Un rapporto dai dati scoraggianti quello di Legambiente titolato Mal'aria di città 2021 . All'interno del documento si legge come lo scorso anno ben 35 capoluoghi di Provincia , all'...

Superamenti PM10: il contributo del riscaldamento domestico

...del particolato secondario non siano generate solo dalle emissioni di traffico e agricoltura Secondo i dati dell'Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (Arpa) i livelli di polveri sottili ...

Smog: 35 città fuorilegge per polveri sottili nel 2020 - Inquinamento Agenzia ANSA Polveri sottili ancora fuori soglia, nuove misure

Stop alla circolazione dei veicoli più inquinanti fino ai diesel euro 4 (ma con alcune esenzioni) e riscaldamento non oltre i 19 gradi, in città, in diversi comuni della prima cintur e a Imola.

Smog, Monza e Brianza sempre sul podio del report Malaria di Legambiente

La pandemia e il lockdown non hanno aiutato la qualità dell’aria in provincia di Monza e Brianza e in Lombardia. Monza sempre terza della classifica di Legambiente con 66 giorni di sforamento del pm 1 ...

