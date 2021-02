Per la prima volta la cannabis in un ospedale in Sicilia per uso terapeutico (Di lunedì 1 febbraio 2021) AGI - Per la prima volta a una paziente affetta da sclerosi multipla è stata consegnata in un ospedale pubblico della marijuana per uso terapeutico per la terapia del dolore. La consegna è di alcuni giorni fa ed è avvenuta all'ospedale "Piemonte" di Messina che ha ricevuto il preparato da una farmacia convenzionata. Sono stati consegnati 45 grammi di infiorescenza, in tutto 90 capsule, a Loredana Gullotta una messinese che da tempo combatte con la patologia. È la prima volta che viene applicato in Sicilia il decreto che è stato firmato circa un anno fa dall'assessore alla Salute, Ruggero Razza, sulla cannabis terapeutica e che dà la possibilità di utilizzarla nella terapia del dolore, a carico del Servizio sanitario regionale. "Per scopo ... Leggi su agi (Di lunedì 1 febbraio 2021) AGI - Per laa una paziente affetta da sclerosi multipla è stata consegnata in unpubblico della marijuana per usoper la terapia del dolore. La consegna è di alcuni giorni fa ed è avvenuta all'"Piemonte" di Messina che ha ricevuto il preparato da una farmacia convenzionata. Sono stati consegnati 45 grammi di infiorescenza, in tutto 90 capsule, a Loredana Gullotta una messinese che da tempo combatte con la patologia. È lache viene applicato inil decreto che è stato firmato circa un anno fa dall'assessore alla Salute, Ruggero Razza, sulla cannabis terapeutica e che dà la possibilità di utilizzarla nella terapia del dolore, a carico del Servizio sanitario regionale. "Per scopo ...

