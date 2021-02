Morto lo sceneggiatore dei Simpson Marc Wilmore | aveva 57 anni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Loe scrittoreall’età di 57. A dare la notizia il fratello di Wilmor, uno dei comici del The Nightly Show: “Il mio adorato fratello se n’è andato combattendo contro il covid-19 e altre patologie delle quali soffriva da tempo… Ti voglio bene fratello mio”, ha scritto in un tweet., nato a San Bernardino in California,iniziato la sua carriera come scrittore di serie tv nel 1990 e dopo aver collaborato con In Living Color e con The Tonigh Show di Jay Leno si era unito alla crew dei. Una collaborazione, quella per il cartone Fox, che è andata avanti dal 2002 al 2015. In particolare,ha scritto 12 episodi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.