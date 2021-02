Migliori serie Netflix in uscita a febbraio 2021, novità e classifica (Di lunedì 1 febbraio 2021) Occorre essere franchi, ci sono molte uscite tv in questo mese sulla piattaforma, ma le Migliori serie tv Netflix di febbraio, almeno sulla carta, rischiano di essere giusto 2 o 3 perché il grosso delle stelle e delle “sceneggiature da brividi anche alla lettura di un riassunto in tre righe” pare declinato in chiave cinematografica. Nelle prossime settimane, infatti, appariranno in streaming Zendaya nell'atteso quanto chiacchierato Malcolm&Marie, Tom Hanks nell'inedito film tra lo storico e il western Notizie dal mondo, Riccardo Scamarcio drammatico e romantico in L'ultimo Paradiso e perfino Pelé, protagonista di un omonimo documentario. Però, però, però… A puntate torna lo stralunato gruppo di demoni e dannati di The Good Place, arriva la coppia Katherine Heigl e Sarah Chalke, indimenticabili in Grey's Anatomy e ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 1 febbraio 2021) Occorre essere franchi, ci sono molte uscite tv in questo mese sulla piattaforma, ma letvdi, almeno sulla carta, rischiano di essere giusto 2 o 3 perché il grosso delle stelle e delle “sceneggiature da brividi anche alla lettura di un riassunto in tre righe” pare declinato in chiave cinematografica. Nelle prossime settimane, infatti, appariranno in streaming Zendaya nell'atteso quanto chiacchierato Malcolm&Marie, Tom Hanks nell'inedito film tra lo storico e il western Notizie dal mondo, Riccardo Scamarcio drammatico e romantico in L'ultimo Paradiso e perfino Pelé, protagonista di un omonimo documentario. Però, però, però… A puntate torna lo stralunato gruppo di demoni e dannati di The Good Place, arriva la coppia Katherine Heigl e Sarah Chalke, indimenticabili in Grey's Anatomy e ...

