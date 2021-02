Matteo Renzi bambino diventa virale: "First reaction: choc" (Di lunedì 1 febbraio 2021) Francesca Galici Anche la versione infante di Matteo Renzi con il suo inglese maccheronico diventa virale: il fenomeno social dura ormai da quasi un mese "First reaction: choc. Because...", questo estratto di un vecchio video di Matteo Renzi è diventato virale nelle ultime settimane. Anzi, più che virale è diventato un vero e proprio meme usato, e spesso abusato, sui social. Perché il web funziona così, non dimentica e all'occorrenza ricorda, portando al successo ciò che, magari, appena successo non è stato più di tanto tenuto in considerazione. Il caso del video di Renzi, però, è ancora più interessante, perchè invece di perfere ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 1 febbraio 2021) Francesca Galici Anche la versione infante dicon il suo inglese maccheronico: il fenomeno social dura ormai da quasi un mese ". Because...", questo estratto di un vecchio video ditonelle ultime settimane. Anzi, più cheto un vero e proprio meme usato, e spesso abusato, sui social. Perché il web funziona così, non dimentica e all'occorrenza ricorda, portando al successo ciò che, magari, appena successo non è stato più di tanto tenuto in considerazione. Il caso del video di, però, è ancora più interessante, perchè invece di perfere ...

