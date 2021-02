Lotteria degli scontrini al via: come richiedere il codice e a cosa serve (Di lunedì 1 febbraio 2021) Parte finalmente la Lotteria degli scontrini, uno degli strumenti messi in atto dal Governo italiano nell’ambito del programma «Italia Cashless», previsto inizialmente dalla Legge di Bilancio 2017 e già posticipato diverse volte, l’ultima a causa di alcuni problemi tecnici che riguardavano l’aggiornamento dei registratori di cassa degli esercenti. Non tutti, infatti, si sono ancora adeguati con appositi hardware e software per poter leggere il codice Lotteria. È però finalmente arrivato il provvedimento a doppia firma dei vertici dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell’Agenzia delle entrate che sblocca l’avvio della Lotteria. La Lotteria prevede che venga attribuito, all’acquirente che fornirà il ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 1 febbraio 2021) Parte finalmente la, unostrumenti messi in atto dal Governo italiano nell’ambito del programma «Italia Cashless», previsto inizialmente dalla Legge di Bilancio 2017 e già posticipato diverse volte, l’ultima a causa di alcuni problemi tecnici che riguardavano l’aggiornamento dei registratori di cassaesercenti. Non tutti, infatti, si sono ancora adeguati con appositi hardware e software per poter leggere il. È però finalmente arrivato il provvedimento a doppia firma dei vertici dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell’Agenzia delle entrate che sblocca l’avvio della. Laprevede che venga attribuito, all’acquirente che fornirà il ...

