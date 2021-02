L’importanza della sicurezza online | gli esempi di Dad e gambling

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 1 febbraio 2021) La tecnologia ci ha letteralmente salvati. È inutile girarci intorno: senza Facebook e Instagram non avremmo avuto le nostre finestre sul mondo, senza WhatsApp non avremmo potuto sentire i nostri amici in quarantena, senza Skype non li avremmo potuti vedere. Senza internet, in estrema sintesi, non avremmo potuto continuare a lavorare, a studiare, a informarci.