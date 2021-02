Lecce, è arrivato l’attaccante Yalcin. Ora le visite (Di lunedì 1 febbraio 2021) Arriva dalla Turchia il sostituto di Pippo Falco al Lecce, partito la settimana scorsa per la Stella Rossa come ampiamente raccontato. Pantaleo Corvino ha infatti messo gli occhi sul giovane attaccante del Besiktas, Guven Yalcin. Atterrato in queste ore in Italia, e diretto in salento per la firma una volta concluse le visite mediche, il classe 1999 arriva come uno dei giocatori più promettenti della sua generazione, tanto che nel 2019 la UEFA lo ha inserito nell’elenco dei migliori 50 giovani del calcio europeo. Nato e cresciuto calcisticamente in Germania, nelle giovanili del Bayer Leverkusen, nel 2018 si trasferisce al Besiktas. Qui inizia il suo percorso da professionista, che lo ha visto punto di riferimento delle giovanili della nazionale turca, ed adesso presente nella rosa della nazionale maggiore. Arriverà in prestito con ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 1 febbraio 2021) Arriva dalla Turchia il sostituto di Pippo Falco al, partito la settimana scorsa per la Stella Rossa come ampiamente raccontato. Pantaleo Corvino ha infatti messo gli occhi sul giovane attaccante del Besiktas, Guven. Atterrato in queste ore in Italia, e diretto in salento per la firma una volta concluse lemediche, il classe 1999 arriva come uno dei giocatori più promettenti della sua generazione, tanto che nel 2019 la UEFA lo ha inserito nell’elenco dei migliori 50 giovani del calcio europeo. Nato e cresciuto calcisticamente in Germania, nelle giovanili del Bayer Leverkusen, nel 2018 si trasferisce al Besiktas. Qui inizia il suo percorso da professionista, che lo ha visto punto di riferimento delle giovanili della nazionale turca, ed adesso presente nella rosa della nazionale maggiore. Arriverà in prestito con ...

