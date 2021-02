La scarpa che (non) respiraGeox, la pandemia non c’entra (Di lunedì 1 febbraio 2021) Geox, la scarpa che respira, si ritrova con il fiato corto. Il Covid c’entra ma fino a un certo punto: l’ultimo bilancio con ricavi in crescita rispetto all’anno precedente è quello del 2016. Quello del 2020, che è stato presentato agli azionisti, è ovviamente pesantemente condizionato dalla pandemia, tanto che il -33,6% è sostanzialmente in linea con i risultati dell’intero comparto fashion. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 1 febbraio 2021) Geox, lache respira, si ritrova con il fiato corto. Il Covidma fino a un certo punto: l’ultimo bilancio con ricavi in crescita rispetto all’anno precedente è quello del 2016. Quello del 2020, che è stato presentato agli azionisti, è ovviamente pesantemente condizionato dalla, tanto che il -33,6% è sostanzialmente in linea con i risultati dell’intero comparto fashion. Segui su affaritaliani.it

