La Procura federale apre un’inchiesta sulla lite tra Ibrahimovic e Lukaku

AntoVitiello : (ANSA) Ibra-Lukaku: la procura federale ha aperto stamattina un'inchiesta. Nelle prossime ore l'arbitro Valeri sar… - SkyTG24 : Ibra-Lukaku, la procura federale apre un’inchiesta - DiMarzio : #CoppaItalia | #InterMilan, arriva il comunicato ufficiale della FIGC - 100x100Napoli : Aperta un'inchiesta sul caso #IbrahimovicLukaku - AndyRussell6 : RT @AntoVitiello: (ANSA) Ibra-Lukaku: la procura federale ha aperto stamattina un'inchiesta. Nelle prossime ore l'arbitro Valeri sarà asco… -

Ultime Notizie dalla rete : Procura federale

Goal.com

Commenta per primo Gli scenari dopo l'apertura dell'inchiesta da parte dellain merito al litigio tra Ibra e Lukaku, nel derby di Coppa Italia. Ora l'arbitro Valeri sarà ascoltato e verrà valutato se ha sentito o meno il litigio: se l'arbitro ha sentito, ...Questa mattina laha aperto ufficialmente un'inchiesta sulla rissa scoppiata tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku durante il derby di Coppa Italia. Il testa a testa, gli insulti ascoltati in diretta ...La Procura della FIGC dà il via all'inchiesta sulla lite Ibrahimovic-Lukaku. Sarà sentito il direttore di gara del derby Paolo Valeri.(askanews) - La Procura della Federcalcio ha aperto una inchiesta sullo scontro tra Ibrahimovic e Lukaku nel derby di Coppa Italia. La Procura ha convocato il direttore di gara Valeri che già nelle pr ...