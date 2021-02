La Biogem protagonista in un convegno del Rotary Avellino Est

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiRespiro internazionale, ma coscienza di svolgere un’attività utile per il territorio a cui appartiene. E’ su queste coordinate, indicate dal direttore scientifico di, Giovambattista Capasso, che si è sviluppato il lungo percorso di crescita del centro di ricerca arianese, dettagliatamente esaminato in unorganizzato dalEst e coordinato dal presidente Giuseppe Manzo. Una cavalcata attraverso la storia di, condotta dal suo direttore amministrativo, Tullio Bongo, che ha guidato i socidal 1997, anno della sua ‘ideazione’, da parte del professore Gaetano Salvatore e del presidente Ortensio Zecchino, fino ai giorni nostri, passando attraverso il battesimo inaugurale del premio Nobel Rita Levi Montalcini, il 14 luglio ...

Sarà Antonio Iavarone , professore alla Columbia University di New York e membro del Comitato Scientifico di, ildel secondo appuntamento del ciclo seminariale online, organizzato dal Dottorato in "Computational and Quantitative Biology" dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II".Ariano Irpino . Sarà Antonio Iavarone, docente alla Columbia University di New York e membro del comitato scientifico di, ildel secondo appuntamento del ciclo seminariale online, organizzato dal dottorato in 'Computational and Quantitative Biology' dell'Università degli Studi di Napoli 'Federico II'.Forte attenzione sull'ultimo nato in casa Biogem, il kit sierologico Covid 19 Quantigem per la valutazione della presenza anticorpale nel sangue umano.Iavarone protagonista dell'appuntamento sulla classificazione e la terapia di precisione del glioblastoma Sarà Antonio Iavarone , professore alla Columbia University di New York e membro del Comitato ...