Inter, Bonolis su Eriksen: “E’ un danzatore, non recupera il pallone” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Paolo Bonolis è Intervenuto a Radio Nerazzurra alla vigilia di Inter-Juventus di Coppa Italia per commentare il momento degli uomini di Conte. L’uomo del momento in casa nerazzurra è senza dubbio Christian Eriksen, che, dopo aver eliminato il Milan con un gol su punizione ai quarti di Coppa Italia, ha ritrovato la titolarità anche in campionato. Il danese è stato infatti provato da regista davanti alla difesa da Antonio Conte. Questo il pensiero di Bonolis sul centrocampista: “Eriksen è un giocatore che ha indubbiamente delle grosse qualità tecniche e di visione di gioco. Al contempo ha un’indole in campo che è diversa da quello che chiede Antonio Conte. È più un eccelso danzatore. Perché sai quando si è in possesso palla è un conto, ma quando il possesso palla è ... Leggi su sportface (Di lunedì 1 febbraio 2021) Paolovenuto a Radio Nerazzurra alla vigilia di-Juventus di Coppa Italia per commentare il momento degli uomini di Conte. L’uomo del momento in casa nerazzurra è senza dubbio Christian, che, dopo aver eliminato il Milan con un gol su punizione ai quarti di Coppa Italia, ha ritrovato la titolarità anche in campionato. Il danese è stato infatti provato da regista davanti alla difesa da Antonio Conte. Questo il pensiero disul centrocampista: “è un giocatore che ha indubbiamente delle grosse qualità tecniche e di visione di gioco. Al contempo ha un’indole in campo che è diversa da quello che chiede Antonio Conte. È più un eccelso. Perché sai quando si è in possesso palla è un conto, ma quando il possesso palla è ...

zazoomblog : Inter Bonolis su Eriksen: “E’ un danzatore non recupera il pallone” - #Inter #Bonolis #Eriksen: #danzatore - sportface2016 : #Inter, #Bonolis: '#Eriksen è un danzatore, non recupera il pallone: a volte è uno in meno' - FraLuna1109 : @internewsit @AndreaInterNews Concordo con Bonolis ( solo su Eriksen ) per il resto la Juventus vincerà perché un’i… - AndreaInterNews : RT @internewsit: Bonolis: «Eriksen danzatore, spesso è uno in meno. Inter-Juventus, 50 e 50» - - internewsit : Bonolis: «Eriksen danzatore, spesso è uno in meno. Inter-Juventus, 50 e 50» - -