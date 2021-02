Governo | Zingaretti | “Trappola di Renzi? Fiducioso tutti siano sinceri Conte e Gualtieri intoccabili? Non va nemmeno ripetuto”

(Di lunedì 1 febbraio 2021) “Unada Matteoe un veto supremier dopo l’accordo sui temi tra i partiti della maggioranza? Siamo fiduciosi che la disponibilità data dasia una volontà sincera“. A sottolinearlo al ilFattoQuotidiano.it è il segretario del Pd Nicola, a margine di un’iniziativa della Regione Lazio, replicando al timore di un’imboscata da parte del leader di Italia viva, che continua ad alzare la posta sulla squadra died insiste per parlare di nomi soltanto dopo inuti. “Io credo che la sostanza di quel che sta avvenendo sia positiva. È giusto che ci sia un confronto schietto, i temi sono tanti dalla giustizia alle riforme”, ha aggiunto il segretario dem. “Se sia Giuseppecome premier che il ministro uscente ...

Alle 13 Nicolaconvoca il Comitato Politico del Pd, insieme ai capigruppo di Camera, Senato e del Parlamento europeo, al vicesegretario Andrea Orlando, al capo delegazione ale i ...E' in corso nella sala della Lupa di Montecitorio la riunione del tavolo di lavoro convocato dal presidente della Camera Fico per scrivere il contratto di. Partecipano i capigruppo di Pd, M5s, Iv, Leu e del neo gruppo europeista. Entro martedì Roberto Fico tornerà al Quirinale per riferire l'esito del suo mandato esplorativo al presidente della ...E' iniziato a Montecitorio nella sala della Lupa, il tavolo sul programma presieduto dal presidente della Camera, Roberto Fico. Partecipano i capogruppo di tutti i partiti della maggioranza che sosten ...(Agenzia Vista) Roma, 01 febbraio 2021 Governo, Zingaretti: Trappola da Renzi? Fiducioso che da tutti sincera volontà. Conte e Gualtieri punti fermi Siamo fiduciosi che la disponibilità data ...