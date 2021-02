Effetto shock pandemia sul lavoro. Servono misure di sostegno mirate (Di lunedì 1 febbraio 2021) (Teleborsa) – Dati allarmanti sono arrivati oggi dall’Istat, che nel rapporto di dicembre, che ha confermato una massiccia frenata degli occupati (-440 mila nel corso del 2020 e -100 mila solo a dicembre), a dispetto delle misure predisposte dal Governo per sostenere il mercato lavorativo, come la CIG Covid e il blocco dei licenziamenti. Un dato che ha preoccupato le parti sociali, che chiedono di usare il Recovery per sostenere il lavoro e la ripresa dell’economia reale. Allarme sindacati: a rischio 1 milione di posti Ed ora sono a rischio un milione di posti di lavoro se non dovesse essere prorogato il blocco dei licenziamenti. L’allarme arriva dal leader della Uil, Pierpaolo Bombardieri, che sottolinea “purtroppo la situazione è drammatica: i 500mila posti di lavoro persi riguardano soprattutto i ragazzi, i ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 1 febbraio 2021) (Teleborsa) – Dati allarmanti sono arrivati oggi dall’Istat, che nel rapporto di dicembre, che ha confermato una massiccia frenata degli occupati (-440 mila nel corso del 2020 e -100 mila solo a dicembre), a dispetto dellepredisposte dal Governo per sostenere il mercato lavorativo, come la CIG Covid e il blocco dei licenziamenti. Un dato che ha preoccupato le parti sociali, che chiedono di usare il Recovery per sostenere ile la ripresa dell’economia reale. Allarme sindacati: a rischio 1 milione di posti Ed ora sono a rischio un milione di posti dise non dovesse essere prorogato il blocco dei licenziamenti. L’allarme arriva dal leader della Uil, Pierpaolo Bombardieri, che sottolinea “purtroppo la situazione è drammatica: i 500mila posti dipersi riguardano soprattutto i ragazzi, i ...

