Ecobonus auto, incentivi a ruba: esaurito un terzo dei fondi (Di lunedì 1 febbraio 2021) Le prenotazioni dell’Ecobonus da parte dei concessionari sono scattate lo scorso 18 gennaio, e dopo due settimane i fondi messi a disposizione dalla legge di Bilancio sono andati esauriti per quasi un terzo. Dei 250 milioni stanziati per vetture a benzina e diesel puliti ne rimangono infatti circa 170. Meno gettonati gli incentivi per le auto elettriche e ibride: dei 120 milioni stanziati ne sono stati prenotati meno di 10. Partenza a razzo per benzina e diesel Per i veicoli ad alimentazione tradizionale ma comunque di ultima generazione, comprese nella fascia tra 61 e 135 g/km, la richiesta è altissima. Secondo i numeri pubblicati sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, risulta che dei 250 milioni stanziati per auto con emissioni di anidride carbonica comprese tra tra 61 e ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 1 febbraio 2021) Le prenotazioni dell’da parte dei concessionari sono scattate lo scorso 18 gennaio, e dopo due settimane imessi a disposizione dalla legge di Bilancio sono andati esauriti per quasi un. Dei 250 milioni stanziati per vetture a benzina e diesel puliti ne rimangono infatti circa 170. Meno gettonati gliper leelettriche e ibride: dei 120 milioni stanziati ne sono stati prenotati meno di 10. Partenza a razzo per benzina e diesel Per i veicoli ad alimentazione tradizionale ma comunque di ultima generazione, comprese nella fascia tra 61 e 135 g/km, la richiesta è altissima. Secondo i numeri pubblicati sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, risulta che dei 250 milioni stanziati percon emissioni di anidride carbonica comprese tra tra 61 e ...

