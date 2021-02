Dal 9 febbraio riaprono (gradualmente) musei e mostre di Milano, ma non il fine settimana: ecco il programma pubblicato dal Comune (Di lunedì 1 febbraio 2021) Dal 1 febbraio la Lombardia è tornata zona gialla, ma i musei e le mostre di Milano riapriranno con gradualità. Nel programma di riapertura degli istituti culturali milanesi è previsto che, da martedì 9 febbraio, siano nuovamente accessibili, tranne che nei weekend, tutte le mostre e i musei allestiti in sede civica. Altri musei o collezioni permanenti potranno riaprire invece martedì 16 febbraio, mentre nei primi sette giorni di marzo si terrà una settimana speciale dedicata al sistema museale cittadino e l’evento MuseoCity (dal 4 al 7 marzo). “Occorre salvaguardare la programmazione delle attività tuttora in corso in alcuni musei, che restituiranno alla città ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Dal 1la Lombardia è tornata zona gialla, ma ie lediriapriranno con gradualità. Neldi riapertura degli istituti culturali milanesi è previsto che, da martedì 9, siano nuovamente accessibili, tranne che nei weekend, tutte lee iallestiti in sede civica. Altrio collezioni permanenti potranno riaprire invece martedì 16, mentre nei primi sette giorni di marzo si terrà unaspeciale dedicata al sistema museale cittadino e l’evento MuseoCity (dal 4 al 7 marzo). “Occorre salvaguardare lazione delle attività tuttora in corso in alcuni, che restituiranno alla città ...

ZZiliani : ULTIMORA. #Juventus e #Roma stanno pensando a un rinvio di #JuveRoma dal 6 febbraio al 6 maggio per regolarsi megli… - Internazionale : • Aung San Suu Kyi arrestata durante il colpo di stato in Birmania • Più di cinquemila oppositori incarcerati in R… - fattoquotidiano : #crisidigoverno. Sul Fatto di domani il fact checking sulle richieste-show di Renzi: dal Mes, alla prescrizione, al… - Dheli_g : CITY PORNO il mio nuovo singolo. ?? Fuori il 17 Febbraio per Snowball Music Group.?? Dal prossimo Weekend sarà possi… - chianxiety : RT @HolyGrogu: Febbraio Foto dal set di che inizia Thor Love and Thunder -