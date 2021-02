Covid, Israele estende lockdown e ferma aeroporto (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il governo israeliano ha esteso il lockdown nazionale fino alle 7 (ora locale) di giovedì 5 febbraio e prolungato la chiusura dell'aeroporto Ben Gurion alle 24 di domenica 7 febbraio. La decisione è ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il governo israeliano ha esteso ilnazionale fino alle 7 (ora locale) di giovedì 5 febbraio e prolungato la chiusura dell'Ben Gurion alle 24 di domenica 7 febbraio. La decisione è ...

