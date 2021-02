Coccole tra le Rosmello | un inconveniente interrompe i baci tra Dayane e Rosalinda – VIDEO

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Momenti di grande tenerezza, quelli vissuti daMello eCannavò poco prima di una nuova puntata del GF Vip. Lenon smettono di regalare emozioni fuori dalla Casa, ed il loro affetto, nonostante gli alti e bassi, si riconferma proprio in questi loro gesti di grande tenerezza., trae incidenti... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

godcmilas : RT @blogtivvu: Coccole tra le #Rosmello: un inconveniente interrompe i baci tra Dayane e Rosalinda #gfvip - valejaguarrr : RT @blogtivvu: Coccole tra le #Rosmello: un inconveniente interrompe i baci tra Dayane e Rosalinda #gfvip - NataliaLacunza3 : RT @blogtivvu: Coccole tra le #Rosmello: un inconveniente interrompe i baci tra Dayane e Rosalinda #gfvip - lenaeryka : RT @blogtivvu: Coccole tra le #Rosmello: un inconveniente interrompe i baci tra Dayane e Rosalinda #gfvip - blogtivvu : Coccole tra le #Rosmello: un inconveniente interrompe i baci tra Dayane e Rosalinda #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Coccole tra

Mediaset Play

Le coppie che non vogliono perdere questa occasione, possono approfittare del pacchettoe ...i dolci una bavarese al cioccolato bianco con cuore liquido al mirtillo e cioccolatini ad ...Quando poi si è trattato di scegliereDon Gelmini e San Patrignano, non ho avuto dubbi. La ... osservate i vostri figli, e capite che l'accoglienza non finisce con la tenera età delle. ...Coccole tra le Rosmello: un inconveniente interrompe i baci tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, ecco i video imperdibili.Neanche il tempo di festeggiare per essere il secondo finalista del Grande Fratello Vip, che per Pierpaolo Pretelli arrivano i guai. L’altalena di emozioni tra l’ex velino e Giulia Salemi non si arres ...