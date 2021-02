“Che tristezza!”. Fedez, la brutta notizia è appena arrivata. Per il rapper si mette malissimo (Di lunedì 1 febbraio 2021) Fedez è probabilmente senza parole: non pubblica storie da un paio di giorni oramai. E nel frattempo arriva il comunicato ufficiale diffuso dalla Rai: “A seguito del video postato su Instagram da Fedez nella giornata del 30 gennaio scorso, contenente alcuni secondi del brano presentato insieme a Francesca Michielin, in gara per il Festival sezione Big, l’Organizzazione del Festival e la Direzione Artistica di Sanremo 2021, pur esprimendo serio biasimo per l’accaduto, non ritengono di dover prendere alcun provvedimento in merito. La durata dell’interpretazione nel video – postato e successivamente cancellato dall’artista – risulta infatti essere estremamente ridotta e tale da non svelare di per sè il brano, che non puo’ considerarsi diffuso e che mantiene quindi la caratteristica di novità richiesta dal regolamento della manifestazione”. ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 1 febbraio 2021)è probabilmente senza parole: non pubblica storie da un paio di giorni oramai. E nel frattempo arriva il comunicato ufficiale diffuso dalla Rai: “A seguito del video postato su Instagram danella giornata del 30 gennaio scorso, contenente alcuni secondi del brano presentato insieme a Francesca Michielin, in gara per il Festival sezione Big, l’Organizzazione del Festival e la Direzione Artistica di Sanremo 2021, pur esprimendo serio biasimo per l’accaduto, non ritengono di dover prendere alcun provvedimento in merito. La durata dell’interpretazione nel video – postato e successivamente cancellato dall’artista – risulta infatti essere estremamente ridotta e tale da non svelare di per sè il brano, che non puo’ considerarsi diffuso e che mantiene quindi la caratteristica di novità richiesta dal regolamento della manifestazione”. ...

