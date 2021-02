Auto: 2021 parte in calo, a gennaio 134.001 immatricolazioni (-14,03%) (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb. - (Adnkronos) - Dopo un disastroso 2020 - causa Covid - anche il 2021 parte con il segno meno per il mercato Automobilistico: infatti, nel mese appena concluso - come mostrano i dati del Mit- la Motorizzazione ha immatricolato 134.001 Autovetture, con una diminuzione del 14,03% rispetto allo stesso mese del 2020, quando le nuove Auto vendute furono 155.867. Sul fronte usato il calo è anche maggiore : infatti a gennaio sono stati registrati 259.244 trasferimenti di proprietà pari a -23,47% rispetto a gennaio 2020 quando ne furono registrati 338.754. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb. - (Adnkronos) - Dopo un disastroso 2020 - causa Covid - anche ilcon il segno meno per il mercatomobilistico: infatti, nel mese appena concluso - come mostrano i dati del Mit- la Motorizzazione ha immatricolato 134.001vetture, con una diminuzione del 14,03% rispetto allo stesso mese del 2020, quando le nuovevendute furono 155.867. Sul fronte usato ilè anche maggiore : infatti asono stati registrati 259.244 trasferimenti di proprietà pari a -23,47% rispetto a2020 quando ne furono registrati 338.754.

