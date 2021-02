ATP-WTA Melbourne 2021, orari e programma italiani 2 febbraio. Ordine partite, tv, streaming dei tornei (Di lunedì 1 febbraio 2021) Se si eccettua l’ATP Cup (che, peraltro, non viene qui trattata, dato che si parla solo dei tornei ATP 250 e WTA 500), sono soltanto due i giocatori italiani impegnati questa notte in singolare. Il debutto sarà di Camila Giorgi, che ritorna in campo all’una per sfidare l’americana Sofia Kenin. Un confronto complicatissimo, con la vincitrice degli ultimi Australian Open e miglior giocatrice del 2020, che non ha di certo una gran voglia di fallire l’appuntamento iniziale con Melbourne. A seguire, sarà il turno di Gianluca Mager, che comincia il proprio cammino contro l’australiano Jordan Thompson, il quale parte favorito nei confronti dell’azzurro, che non ha mai affrontato nella sua carriera. Non è ancora il turno di Jannik Sinner, per cui bisognerà attendere altre ventiquattr’ore. I tornei ATP di ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 febbraio 2021) Se si eccettua l’ATP Cup (che, peraltro, non viene qui trattata, dato che si parla solo deiATP 250 e WTA 500), sono soltanto due i giocatoriimpegnati questa notte in singolare. Il debutto sarà di Camila Giorgi, che ritorna in campo all’una per sfidare l’americana Sofia Kenin. Un confronto complicatissimo, con la vincitrice degli ultimi Australian Open e miglior giocatrice del 2020, che non ha di certo una gran voglia di fallire l’appuntamento iniziale con. A seguire, sarà il turno di Gianluca Mager, che comincia il proprio cammino contro l’australiano Jordan Thompson, il quale parte favorito nei confronti dell’azzurro, che non ha mai affrontato nella sua carriera. Non è ancora il turno di Jannik Sinner, per cui bisognerà attendere altre ventiquattr’ore. IATP di ...

