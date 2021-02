Appalti truccati e bustarelle a Concesio: sconto di pena per Gardoni (Di lunedì 1 febbraio 2021) Brescia, 1 febbraio 2020 - sconto di pena in appello per l'ex responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Concesio, Riccardo Gardoni. I giudici della prima sezione penale della Corte nel ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 1 febbraio 2021) Brescia, 1 febbraio 2020 -diin appello per l'ex responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di, Riccardo. I giudici della prima sezionele della Corte nel ...

...2019 finito ai domiciliari e destinatario di un sequestro di un tesoro di 900mila euro " i giudici ne hanno confermato 800mila - perché ritenuto al vertice di un 'sistema' fondato su appalti truccati ...

L'ex responsabile dell'ufficio tecnico prende 8 anni in Appello. Confermata la condanna per il comandante della Locale Rotundo; assolti parroco, volontari ed ex sindaco per discarica abusiva ...

Giorgio Pezzarossi, 61 anni, è accusato di turbata libertà degli incanti e di scelta del contraente, oltre che di peculato ...

