Allerta meteo nel Lazio: in arrivo temporali (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ancora Allerta meteo nel Lazio. "Precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli, puntualmente moderati sui settori meridionali tirrenici" – queste le previsioni emesse dal Dipartimento della Protezione Civile. Sulla base di questi fenomeni previsti, infatti, il Centro Funzionale Regionale ha valutato dal pomeriggio di oggi, 01 febbraio, e per le successive 6-9 ore Allerta gialla idrogeologica per temporali sulla zona F (Bacini costieri sud). su Il Corriere della Città.

