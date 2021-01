Uomini e Donne spoiler lunedì | Sophie esce dallo studio con Giorgio | Gemma chiude con Gianluca

(Di domenica 31 gennaio 2021)1 febbraio andrà in onda una nuova puntata die glirivelano chesarà nuovamente seduta al centro dello. Maria De Filippi le chiederà di accomodarsi per conoscere un nuovo cavaliere., invece, ha fatto una splendida esterna con Matteo, al termine della quale è scattato anche un bacio. In puntata, però, scoppierà il caos con, al punto che la tronista farà un gesto inaspettato che farà rimanere molto male il primo corteggiatore.conNel corso della puntata didivedremo che, dopo ...

virginiaraggi : Oggi inaugurazione anno giudiziario Corte di Appello di Roma. Siamo al fianco di donne e uomini al servizio della g… - Avvenire_Nei : Mezzo milioni di donne e uomini vittime delle «malattie dimenticate» - MichelaMarzano : Perché se gli omicidi diminuiscono i femmincidi continuano a aumentare? Oggi su @LaStampa #femminicidio #donna… - x_Marja : RT @voragini: Ho vent’anni e dormo col pigiama di pile con gli orsetti e nessuno si è mai lamentato né ci ha trovato qualcosa di strano, gl… - lelleleo_ : poi mi chiedete perché gli uomini fanno schifo bene io vi mando questo e vi faccio vedere che io non esisto vengo i… -

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne

Hanno tutti tra i 13 e i 14 anni e saranno glie ledi domani. Mia figlia da una settimana ha crisi di pianto, non dorme e ha paura a tornare a scuola. Non è la prima volta, a dicembre è ...Hanno tutti tra i 13 e i 14 anni e saranno glie ledi domani. Mia figlia da una settimana ha crisi di pianto, non dorme e ha paura a tornare a scuola. Non è la prima volta, a dicembre è ...Sul fronte dei vaccini, alle 12 di oggi sono state effettuate complessivamente 118.251 vaccinazioni, 4.615 in più rispetto a ieri ...Inseguimento con l’auto, sparatoria e speronamento tra Valva e Sicignano degli Alburni, lungo la strada Fondovalle Sele. L’episodio è accaduto nella ...