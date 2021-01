Uomini e donne, Matteo Ranieri e la scelta di Sophie Codegoni: «Potremmo divertirci fra feste e momenti di pura intimità» (Di domenica 31 gennaio 2021) A “Uomini e donne” la tronista Sophie Codegoni è pronta a fare la sua scelta e fra i pretendenti c’è il corteggiatore Matteo Ranieri. Matteo Ranieri, col passare delle puntate di “Uomini e donne”, dating show di Maria De Filippi, è diventato uno dei pretendenti preferiti di Sophie Codegoni. Matteo Ranieri E LA scelta DI Sophie Codegoni A “Uomini E donne” Matteo Ranieri, corteggiatore di “Uomini e donne”, si sente abbastanza sicuro della scelta della tronista ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 31 gennaio 2021) A “” la tronistaè pronta a fare la suae fra i pretendenti c’è il corteggiatore, col passare delle puntate di “”, dating show di Maria De Filippi, è diventato uno dei pretendenti preferiti diE LADIA “, corteggiatore di “”, si sente abbastanza sicuro delladella tronista ...

