Uomini e Donne, Davide fa delle confessioni prima della scelta, sul web è il caos (VIDEO) (Di lunedì 1 febbraio 2021) Come i fan di Uomini e Donne avranno avuto modo di vedere, mercoledì 27 gennaio Davide Donadei ha fatto la sua scelta, ma prima di decidere ha rilasciato delle dichiarazioni che sono state molto discusse. Intervistato dalla produzione del programma, infatti, il protagonista si è molto aperto ed ha manifestato il suo stato d’animo. Le sue parole, però, non sono state molto gradite dai fan del programma, che forse si aspettavano da lui una scelta differente. Per tale ragione, in molti lo hanno accusato di aver usato Beatrice solo per portare avanti il trono il più a lungo possibile. Le parole di Davide prima della scelta Poco prima della scelta ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 1 febbraio 2021) Come i fan diavranno avuto modo di vedere, mercoledì 27 gennaioDonadei ha fatto la sua, madi decidere ha rilasciatodichiarazioni che sono state molto discusse. Intervistato dalla produzione del programma, infatti, il protagonista si è molto aperto ed ha manifestato il suo stato d’animo. Le sue parole, però, non sono state molto gradite dai fan del programma, che forse si aspettavano da lui unadifferente. Per tale ragione, in molti lo hanno accusato di aver usato Beatrice solo per portare avanti il trono il più a lungo possibile. Le parole diPoco...

