Tre scapoli e un bebè: Mo Marable è il regista del remake

Il remake di Tre scapoli e un bebè, film con star Zac Efron e destinato a Disney+, ha trovato il suo regista: sarà Mo Marable a occuparsi del progetto prodotto per la piattaforma di streaming.

Di cosa parlerà il remake di Tre scapoli e un bebè?

Tre uomini e un bambino segue tre scapoli che si trovano costretti a prendersi cura di un bambino lasciato da una delle fidanzate dei ragazzi.

Il remake

Sarà scritto da Will Reichel e, almeno per ora, non è stato rivelato in che modo la storia verrà adattata per rivolgersi al pubblico contemporaneo.

Il film originale

Il film originale del 1987 è diretto da Leonard Nimoy e interpretato da Tom Selleck, Steve Guttenberg e Ted Danson nei panni di ...

