Sanremo 2021, ipotesi slittamento di tre o quattro settimane (Di domenica 31 gennaio 2021) Amadeus La scelta di Amadeus di rimettersi alle decisioni che prenderanno la Rai e il Comitato tecnico scientifico avevano fatto pensare ad un allarme rientrato. Come a dire: "il conduttore resta, il Festival si fa". Alla fine, probabilmente, così sarà, ma su Sanremo 2021 – a un mese dall'inizio – piomba un'altra ipotesi di slittamento. In attesa che il Cts si pronunci sui protocolli anti Covid (già presentato quello di salvaguardia degli artisti da parte dell'industria discografica, si attende il giudizio sul codice Rai), a Viale Mazzini – fa sapere Repubblica – circola insistentemente la voce che il Festival di Sanremo non si faccia dal 2 al 6 marzo (date ufficializzate da tempo) ma slitti di tre o quattro settimane. Un'altra "stoccata" alle volontà di Amadeus, ...

