Palm Beach sfratta Trump | non può vivere qui

(Di domenica 31 gennaio 2021) I miliardari vicini di casa in Florida: il resort di Mar - a - Lago non ha le autorizzazioni per diventare residenza. Lo dice il contratto d'acquisto

genovesergio76 : Povero Trump, ora lo vogliono cacciare dalla sua mega villa di Mar-a-Lago - Il Tempo - alexbottoni : Povero Trump, ora lo vogliono cacciare dalla sua mega villa di Mar-a-Lago - ddncst : RT @tempoweb: Povero #Trump, ora lo vogliono cacciare dalla sua mega villa di #maraLago - Odyxeus59 : Povero Trump, ora lo vogliono cacciare dalla sua mega villa di Mar-a-Lago - Il Tempo - ProntoPCBaveno : RT @RSInews: Donald Trump, persona non grata Non tutti i residenti di Palm Beach (Florida), dove l'ex presidente ha traslocato, sono entusi… -

Globalist.it

I miliardari vicini di casa in Florida: il resort di Mar-a-Lago non ha le autorizzazioni per diventare residenza. Lo dice il contratto d’acquisto ...NEW YORK I servizi segreti russi hanno coltivato relazioni con Donald Trump nell'arco di quarant'anni. Il Kgb aveva puntato sull'ambizioso e vanaglorioso imprenditore fin dagli anni ...