Milano e Roma | folle e assembramenti

Corriere : Resistere fino a domani, aspettare il primo febbraio? Impossibile: da Roma a Milano, da Venezia a Torino, la frenes… - Corriere : Shopping e folla nei centri storici: da Milano a Roma, le città non aspettano la zona gialla - Adnkronos : #Saldi flop, crollo vendite a Roma e Milano - FatimaCurzio : RT @Corriere: Resistere fino a domani, aspettare il primo febbraio? Impossibile: da Roma a Milano, da Venezia a Torino, la frenesia da zona… - gianpictor : 'senza titolo ' - legno e bronzo- Gianfranco Bagatti #gianfrancobagatti #artecontemporanea #art #scultura… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Roma

...e di Gualtieri (risarcibile con la candidatura rosso - gialla - italovivista a sindaco dicosì ... e si pensa al capo della Procura di, Greco , che però ha in mano le indagini sulla Lega di ...E chi si ricorda che il papà di Leo aveva comprato una casa ae sperava nell'Inter, con ... L'articolo originale, poche ore per sfoltire la rosa Mentre tiene banco " ancora una volta " il ...A Milano, nonostante la Lombardia abbia ancora le limitazioni della zona arancione, sono segnalati assembramenti alla Darsena sui Navigli. A Roma folla in via del Corso. A Napoli, dove c'è già la zona ...Doveva essere un intervento chirurgico da un quarto d'ora e invece si è rivelato letale. È morta giovedì, all'Ospedale San Giuseppe di Milano, l'imprenditrice ...