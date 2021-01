Klopp: “Vinto in casa di un West Ham che stava volando” (Di domenica 31 gennaio 2021) Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha commentato il successo in casa del West Ham dei suoi. Queste le sue parole: “Sono molto soddisfatto, abbiamo fatto una grande partita: l’abbiamo avuta sempre sotto controllo, anche se loro stavano volando in questo periodo. Nel primo tempo abbiamo creato non a sufficienza, poi nell’intervallo abbiamo fatto qualche accorgimento e siamo riusciti a segnare tre gol. Cercavamo le giuste posizioni, nel primo tempo avevamo i centrocampisti in un posto sbagliato e Shaqiri doveva giocare maggiormente tra le linee. Abbiamo giocato con una sorta di doppio 10 con lui e Alcantara, è andata bene”. Cosa è successo con Milner : “Non voleva uscire, io gli ho detto che non doveva correre così tanto perché non era al meglio. Ma appena l’ho sostituito siamo riusciti a segnare, ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 31 gennaio 2021) Jurgen, tecnico del Liverpool, ha commentato il successo indelHam dei suoi. Queste le sue parole: “Sono molto soddisfatto, abbiamo fatto una grande partita: l’abbiamo avuta sempre sotto controllo, anche se loronoin questo periodo. Nel primo tempo abbiamo creato non a sufficienza, poi nell’intervallo abbiamo fatto qualche accorgimento e siamo riusciti a segnare tre gol. Cercavamo le giuste posizioni, nel primo tempo avevamo i centrocampisti in un posto sbagliato e Shaqiri doveva giocare maggiormente tra le linee. Abbiamo giocato con una sorta di doppio 10 con lui e Alcantara, è andata bene”. Cosa è successo con Milner : “Non voleva uscire, io gli ho detto che non doveva correre così tanto perché non era al meglio. Ma appena l’ho sostituito siamo riusciti a segnare, ...

