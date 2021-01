Il compleanno speciale di Justin Timberlake: 40 anni festeggiati… dormendo? (Di domenica 31 gennaio 2021) Un bambino nuovo. Un film “da grandi”. Un singolo che ha scalato le classifiche in pochissimi giorni. Preludio del nuovo album in lavorazione. E poi il traguardo dei 40 anni. Sono giorni speciali questi per Justin Timberlake. Che oggi, 31 gennaio, festeggia il compleanno, mentre passa da un’intervista all’altra per promuovere Palmer, la pellicola di cui è protagonista assoluto. E mentre la sua canzone Better Days, il duetto con il rapper Ant Clamons suonato durante le celebrazioni per l’insediamento di Joe Biden, è diventato uno dei più ascoltati e comprati di questi giorni. In più, Justin ha da poco confermato che questa estate la moglie Jessica Biel ha dato alla luce il loro secondo figlio, Phineas. Insomma, il piatto è pieno per l’artista. Uno dei pochi capace di dividersi con disinvoltura tra ... Leggi su amica (Di domenica 31 gennaio 2021) Un bambino nuovo. Un film “da grandi”. Un singolo che ha scalato le classifiche in pochissimi giorni. Preludio del nuovo album in lavorazione. E poi il traguardo dei 40. Sono giorni speciali questi per. Che oggi, 31 gennaio, festeggia il, mentre passa da un’intervista all’altra per promuovere Palmer, la pellicola di cui è protagonista assoluto. E mentre la sua canzone Better Days, il duetto con il rapper Ant Clamons suonato durante le celebrazioni per l’insediamento di Joe Biden, è diventato uno dei più ascoltati e comprati di questi giorni. In più,ha da poco confermato che questa estate la moglie Jessica Biel ha dato alla luce il loro secondo figlio, Phineas. Insomma, il piatto è pieno per l’artista. Uno dei pochi capace di dividersi con disinvoltura tra ...

Il compleanno speciale di Justin Timberlake: 40 anni festeggiati… dormendo?

